Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о публикациях в прессе, сообщающих о желании армейцев приобрести зимой полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.
"Что касается таких разговоров, то всегда 90 процентов из них — слухи. К нам можно приклеить любого футболиста. В большей степени это касается молодых игроков.
Тем более, уже столько футболистов из "Уфы" уже перешло к нам, поэтому любого пресса может приклеить", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
Гончаренко прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к хавбеку "Уфы" Фомину
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