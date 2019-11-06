Мариу: следует начать арестовывать людей за расизм

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат "Интеру", высказался о случаях проявления расизма в чемпионате Италии."В Италии проявления расизма происходят каждую неделю. Это печально, несмотря на то что я там больше не играю. Но всё равно слежу за Серией А в прессе и социальных сетях. Проблема повторяется из раза в раз. Думаю, властям следует начать судить расистов, арестовывать людей за расизм, пока они не поймут, что нужно уважать других, несмотря на цвет их кожи. Это игра, все любят футбол, в Италии любят футбол, поэтому изменения должны быть", - цитирует Мариу CNN.