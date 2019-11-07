Как стало известно "Чемпионату", "Краснодар" определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.
В список входят: датский хавбек Юнес Намли, бразильский полузащитник Кайо Панталеан, защитник из Исландии Йон Гудни Фьолусон и представляющий Эквадор защитник Кристиан Рамирес. Этот список уже был передан агентам с просьбой постараться найти для игроков новые клубы.
Сегодня, 7 ноября, "Краснодар" проведёт матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с турецким "Трабзонспором".
По итогам трёх туров Лиги Европы российский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Единственной победы "Краснодар" добился именно в матче с "Трабзонспором" (выездная победа со счётом 2:0).
"Краснодар" планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами
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