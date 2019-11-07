Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал об отношении к бывшему президенту "Локомотива" Ольге Смородской, которой 7 ноября исполнилось 63 года.
"Ольга Юрьевна — умная женщина, тут вообще нет вопросов. Талантливая и своенравная. Умом, если мы говорим о работе в коллективе, не должны управлять чувства. Когда это случается, даже очень талантливые люди начинают "разбираться" в вопросах, в которых не очень хорошо информированы.
Управленец серьезного масштаба должен уметь находиться над схваткой. А Смородской это не всегда удавалось именно из-за свойств личности. Футбол — совсем не такая простая игра, как ей виделось.
Общались более или менее долго — лишь один раз, на дне рождения у Валерия Газзаева. Она сама подошла к группе тренеров. Вела себя легко, раскованно, оставила очень приятное впечатление. Анекдот рассказала. Помню ли его? Жены нет дома, а муж собирается куда-то. Где галстук, где запонки? Все время названивает жене… На этом воспоминания обрываются. Наверное, хороший был анекдот, раз не запомнил", — цитирует Гаджиева "Матч ТВ".
Гаджиев: Смородская — талантливая и своенравная, но умом не должны управлять чувства
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