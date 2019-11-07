Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело за кражу фигуры с его изображением
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не стал помогать и заступаться за девушек, которые украли алюминиевую фигуру с его изображением.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Ранее стало известно, что на девушек завели уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража, в связи с чем они обратились к футболисту за помощью.
"Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с "РБ Лейпциг" неудачно, поэтому я сейчас ещё прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят, что ли? Глупости это", — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что девушки украли с газона металлическую фигуру Дзюбы, которая украшала въезд во двор дома. Преступление удалось раскрыть с помощью камер видеонаблюдения, установленных в микрорайоне. Металлическую конструкцию с портретом Дзюбы стоимостью 27 тысяч рублей установили силами местных жителей.
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