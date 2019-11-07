Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, восстановившийся после травмы, сообщил, что готовится к матчу 16-го тура РПЛ с "Краснодаром". Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин рассказал, что футболист работает в общей группе.
"Все в порядке. Буду готовиться к матчу с "Краснодаром", — цитирует Смолова "РБ-Спорт".
Матч "Локомотив" — "Краснодар" состоится в воскресенье, 10 ноября, и пройдет на стадионе "РЖД-Арена". Федор Смолов в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах за клуб, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Смолов: все в порядке. Буду готовиться к матчу с "Краснодаром"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»