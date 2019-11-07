Рыбус заявил, что в декабре ему предстоит операция. Он больше года играет на уколах

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус сообщил, что в декабре ему предстоит операция из-за травмы паха."У меня есть проблемы со здоровьем, в декабре мне предстоит операция. До этого момента я приложу все усилия, чтобы играть, так мы договорились с клубом.Что касается моего нового контракта, то переговоры были, но пока без конкретики", — сказал Рыбус в интервью Polsat Sport.Рыбус в текущем сезоне провел 9 матчей в РПЛ. Поляк уже больше года играет на уколах.