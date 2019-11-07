"Казань Арена" заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с "Ак Барс Банком". Как утверждает ТНВ, стадион теперь переименуют в "Ак Барс Банк Арена". Официальная смена названия состоится в течение месяца.
Ранее стало известно, что "Рубин" не сыграет в текущем сезоне на "Казань-Арене" — стадион находится на реконструкции. Сейчас принимаются заявки на его восстановление, на ремонт и обновление арены потратят более 96 млн рублей из республиканского бюджета.
"Рубин" занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в активе 17 очков после 15 игр.
Домашняя арена "Рубина" сменит название
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