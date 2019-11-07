"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение оштрафовать московский "Локомотив" за восемь желтых карточек в матче чемпионата России против "Уфы", заявил председатель КДК Артур Григорьянц."У "Локомотива" восемь желтых карточек в матче с "Уфой", команда за это наказана на 100 тысяч рублей. Это неподобающее поведение команды", - сказал Григорьянц журналистам."По матчу "Динамо" - "Ахмат". Скандирование нецензурных выражений болельщиками "Динамо", за это штраф клубу 50 тысяч рублей. По матчу "Краснодар" - "Ростов". Болельщики "Ростова" залезали и весь матч находились на ограждении. Штраф "Ростову" 25 тысяч рублей, это второе подобное нарушение у клуба. Болельщики "Ростова" порвали в гостевом секторе заградительную сетку. "Ростов" наказан на 25 тысяч за это нарушение — болельщики причинили ущерб спортивному объекту", - добавил председатель КДК.Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение оштрафовать московский "Локомотив" за восемь желтых карточек в матче чемпионата России по футболу против "Уфы", заявил председатель КДК Артур Григорьянц.