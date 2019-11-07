Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе "Зениту" и ЦСКА по итогам очного матча команд.
"Болельщики "Зенита" использовали петарду, файер и ракетницу в матче с ЦСКА. Использование и бросание пиротехнических изделий — штраф 70 тысяч рублей "Зениту". Также болельщики "Зенита" на 78-й минуте бросали монеты на поле, за это штраф 50 тысяч рублей. Болельщики "Зенита" скандировали нецензурные оскорбительные выражения, штраф клубу на 80 тысяч рублей.
Болельщики ЦСКА также скандировали нецензурные оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. Болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, у ЦСКА это уже второй случай в сезоне, поэтому штраф 50 тысяч рублей. Старший тренер ЦСКА (Виктор) Онопко выходил за пределы технической зоны, он лично оштрафован на 10 тысяч рублей", — цитирует Григорьянца РИА Новости.
"Зенит" оштрафован на 200 тысяч рублей по итогам 15-го тура РПЛ, ЦСКА - на 120 тысяч
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