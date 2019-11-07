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Смородская: вопрос денег для Миранчуков важен, но не настолько, чтобы разрушить свою жизнь

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитников железнодорожников Алексея и Антона Миранчуков в европейский топ-клуб.

"Можем ли мы увидеть Миранчуков в европейском топ-чемпионате в ближайшее время? Оба играют хорошо, но большой вопрос, какими будут предложения, будут ли они для братьев заманчивыми и интересными. Стоит ли соглашаться на предложение "Зенита", нужно спросить у Миранчуков. Все зависит от того, как они себя чувствуют, от атмосферы в команде.

Важен ли для Миранчуков вопрос денег? Он важен для любого нормального человека, но не настолько, чтобы разрушить свою жизнь. Думаю, они примут правильное решение. Если один из братьев уйдет, друг без друга Миранчуки не зачахнут", - цитирует Смородскую РБ-Спорт.


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Теги: Смородская Миранчук Ал. Локомотив
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