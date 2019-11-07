Кержаков будет выплачивать шестую часть заработка в качестве алиментов

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков будет выплачивать первому ребенку шестую часть заработка в виде алиментов.Соответствующее решение, вынесенное в августе Выборгским районным судом Петербурга, оставил сегодня без изменений Санкт-Петербургский городской суд.Первая инстанция согласовала изменение соглашения об уплате алиментов от 23 июня 2011 года, заключенного с Марией Кержаковой относительно их дочери 2005 года рождения.В исковом заявлении Кержаков указал, что соглашение предусматривало выплату 300 тысяч рублей ежемесячно с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10%, поскольку на дату заключения соглашения истец являлся профессиональным футболистом и имел нерегулярный меняющийся заработок.Суд установил, что в 2017 году материальное положение Кержакова сильно изменилось, и он завершил спортивную карьеру, кроме того, в 2013 году у него родился сын, а в 2017 году — еще один сын. С июля 2018 года Кержаков работает в Российском футбольном союзе в должности старшего тренера с ежемесячной заработной платой в размере 250 тысяч рублей."Суд исходил из того, что на момент рассмотрения дела согласованный сторонами размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тысячи рублей в месяц, а размер ежемесячных доходов истца значительно снизился с более 25 миллионов рублей в месяц в 2015 году до более 500 тысяч рублей в месяц в 2018 году, в связи с чем сумма подлежащих уплате алиментов на одного ребенка превысила общий размер доходов плательщика алиментов", - сказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.