В передаче под названием "Els matins" на испанском телеканале TV3 был показан сюжет, посвящённый связи футбола и политики в России.
Как сообщает Mundo Deportivo, в ходе эфира журналист Манель Алиас рассказал зрителям, как во времена СССР некоторые клубы были связаны с государственными департаментами. Так, ЦСКА был связан с Министерством обороны и мог использовать административные ресурсы, чтобы заполучить нужного футболиста. Схожая характеристика была дана и "Динамо", которое в свою очередь было связано с Министерством внутренних дел. "Спартак" же, в отличие от соперников, не находился под крылом государства и считался народной командой.
Говоря о футболе в современной России, журналист отметил, что в перечисленных клубах подобных связей уже не существует, однако уточнил, что «Зенит» в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а "Ахматом" руководит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Чемпионат.сом"
Испанский журналист: "Зенит" в народе считают командой Путина
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