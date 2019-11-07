» » Испанский журналист: "Зенит" в народе считают командой Путина

Испанский журналист: "Зенит" в народе считают командой Путина

В передаче под названием "Els matins" на испанском телеканале TV3 был показан сюжет, посвящённый связи футбола и политики в России.

Как сообщает Mundo Deportivo, в ходе эфира журналист Манель Алиас рассказал зрителям, как во времена СССР некоторые клубы были связаны с государственными департаментами. Так, ЦСКА был связан с Министерством обороны и мог использовать административные ресурсы, чтобы заполучить нужного футболиста. Схожая характеристика была дана и "Динамо", которое в свою очередь было связано с Министерством внутренних дел. "Спартак" же, в отличие от соперников, не находился под крылом государства и считался народной командой.

Говоря о футболе в современной России, журналист отметил, что в перечисленных клубах подобных связей уже не существует, однако уточнил, что «Зенит» в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а "Ахматом" руководит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Путин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

З. Бакаев: "Локомотив" очень достойно сыграл с "Ювентусом"
Гилерме - о своей ошибке в матче с "Ювентусом": смотрел этот момент минимум 20 раз
Черчесов объяснил различия в судействе в чемпионате России и еврокубках
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении Мбаппе
Черчесов - о новой форме сборной России: не может не нравиться то, что ты сам выбирал
Сборная России представила форму на Евро-2020 6
Рекордсмен "Бернли" по голам в АПЛ продлил контракт до 2022 года 1
Петров: мне кажется, в "Спартаке" Кононову просто не дали поработать 5
"Краснодар" назвал состав на матч с "Трабзонспором" 3
Испанский журналист: "Зенит" в народе считают командой Путина 10
Мостовой: травма Черышева - это потеря, но не фатальная
Кержаков будет выплачивать шестую часть заработка в качестве алиментов 1
Смородская: вопрос денег для Миранчуков важен, но не настолько, чтобы разрушить свою жизнь 1
Сборная Ирака проведет два матча в Иордании из-за беспорядков в стране
Кепа: мне повезло, что "Челси" тренирует Лэмпард
Фанаты "Селтика" получили ножевые ранения в Риме перед игрой с "Лацио"
РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
Канделаки вступилась за женщин после высказывания Тарасова 6
Льорис был успешно прооперирован в связи с травмой локтя
Ребров: Боккетти один из самых запоминающихся легионеров "Спартака"
Названо имя потенциального тренера "Барселоны"
"Зенит" оштрафован на 200 тысяч рублей по итогам 15-го тура РПЛ, ЦСКА - на 120 тысяч 2
"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей
Полицейский обвиняется в убийстве экс-футболиста "Манчестер Сити"
Петров: в конце матча в Порту спросил капитана, устраивает ли нас счёт
Домашняя арена "Рубина" сменит название 3
Роналду поздравил игроков "Ювентуса" с выходом команды в плей-офф Лиги чемпионов
Ананидзе вызван в сборную Грузии
Защитник "Краснодара" Петров: Кононову в "Спартаке" не дали поработать 8
Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков недели ЛЧ по версии InStat 5
Все новости