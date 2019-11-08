Друг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Александр Протасовицкий сегодня вышел на свободу, сообщает телеграм-канал Baza.
Протасовицкий участвовал в двух драках в центре Москвы 8 октября прошлого года вместе с братьями Кокориным и Мамаевым и также получил реальный тюремный срок.
Протасовицкий, как и футболисты, просил об условно-досрочном освобождении, но ему отказали, так как судья не увидела в поведении осужденного раскаяния.
Протасовицкий отбывал тюремный срок в исправительной колонии №?6 в городе Клинцы Брянской области.
Братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу 17 сентября после того, как суд удовлетворил ходатайства об УДО.
Друг Кокорина и Мамаева, участвовавший с ними в драках, вышел на свободу
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