Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что посещает церковь накануне матчей команды, где ставит свечку и произносит молитву.
"Ставлю ли свечку в храме перед матчами? Ставлю. Но это не зависит от какой-либо игры. Если у меня есть свободное время, то иду в церковь, молюсь. В дни встреч, особенно, когда позднее начало, времени предостаточно. А рядом с базой есть храм", — приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".
Семак возглавляет петербургский клуб с 29 мая 2018 года. В прошлом сезоне "Зенит" под его руководством завоевал чемпионский титул.
Семак рассказал, что ходит в церковь молиться перед матчами "Зенита"
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