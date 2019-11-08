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Айртон: с приходом Тедеско "Спартак" на верном пути

Защитник "Спартака" Айртон в интервью клубной пресс-службе оценил год, проведенный в качестве игрока московского клуба, а также рассказал о своей адаптации к жизни в России.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Год получился непростым. Тяжело менять команду, особенно когда уезжаешь на другой континент. Хочу поблагодарить "Спартак" за доверие: у меня есть постоянная практика, я провел на поле почти все игры. Это очень важно. Начало нынешнего сезона нам явно не удалось. Но с приходом нового главного тренера мы на верном пути. Даже несмотря на поражение от "Арсенала" в последнем матче. До этого мы сыграли вничью, а потом одержали две победы, пропустив в трех матчах только один мяч. Это уже хороший показатель!

Понимаю, что должен улучшать свои навыки в обороне. Пока у меня не все и не всегда получается, но я чувствую, что прогресс есть.

Полностью адаптировался к жизни в России. Когда приезжал сюда, очень боялся холода. Но все оказалось не так страшно. Даже когда играешь на морозе, поначалу это чувствуется, а потом "вкатываешься" и забываешь о температуре", — заявил бразилец, который также высказался по поводу схемы с тремя центральными защитниками при Доменико Тедеско.

"Эта тактика хорошо знакома мне еще по игре за "Флуминенсе". Она действительно дает мне свободу в атаке, потому что сзади остается больше страхующих. Но независимо от тактики главное — выполнение установки тренера. Повторяю это себе каждый раз, как заклинание. Тренер не против моих активных подключений вперед? Выходит, так. Пока он не делал мне серьезных замечаний на этот счет.

Что касается нереализованных моментов, то даже тренер надо мной подшучивал: то я в перекладину попал, то во вратаря. Сказал, что пора уже забивать. После промахов из выгодной позиций я каждый раз подолгу прокручиваю эти эпизоды в голове. Буду ждать следующих моментов, чтобы исправиться! Слабые стороны есть у всех игроков: идеальных не существует. Прекрасно понимаю, что мне нужно улучшать важнейший компонент: я просто обязан быть эффективнее в завершающей стадии атак!", — сказал Айртон.


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Теги: Айртон Спартак Тедеско
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