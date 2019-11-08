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Тарасов оправдался перед Канделаки за слова о домашнем насилии в отношении женщин

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал интервью генеральному продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки, в котором оправдался за скандальные слова по поводу рукоприкладства в адрес женщин. Канделаки выложила разговор с Тарасовым в своем телеграм-канале.
Фото: Sport24
— У T-killah вы довольно резко и, на мой взгляд, однозначно выразились по поводу рукоприкладства в адрес женщин. После резонанса и T-killah в своих соцсетях, и вы сами сказали, что это была шутка, которую все неверно истолковали. Расскажите о своей реальной позиции в связи с насилием по отношению к женщинам.
— Уже в курсе происходящей травли в Сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-killah, что хотели вывести наших девочек из себя.

— Недавно Ольга Бузова дала интервью "КП", где сказала, что сталкивалась с домашним насилием. Сама она не давала дополнительных подробностей, но журналист связал это именно с периодом ваших отношений. Уверена, что ваши фанаты хотели бы услышать комментарий на этот счет.
— Я не был единственным мужчиной у нее, поэтому комментировать и нечего.

— За последний год произошло много громких историй, связанных с домашним насилием. Пожалуй, самая громкая — дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца за многолетние издевательства и насилие. Какое у вас отношение к этому эпизоду? Считаете ли вы, что сестры все-таки должны оказаться за решеткой?
— Как отцу двоих дочерей, мне даже слышать об этом не хотелось. Это ужасно и сложно — описать простыми человеческими словами свое отношение к этому. Скажу одно: у меня родительский дом всегда ассоциировался с безопасным местом, и мой дом — мой храм. А законы храма все знают.


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Теги: Тарасов Канделаки
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