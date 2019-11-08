Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что нападающий Александр Кокорин мог бы уже сейчас помогать команде в играх, будь у него такая возможность.
В октябре 2018 года форвард был арестован за участие в нескольких драках в центре Москвы. 17 сентября этого года он вышел на свободу и подписал новый контракт с петербуржцами. "Зенит" обратился в РФС с просьбой разрешить дозаявить футболиста на первую часть сезона, которая была отклонена.
"Думаю, что он смог бы играть уже сейчас и помогал бы "Зениту".
Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре", — приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".
Семак: Кокорин смог бы играть и помогать "Зениту" уже сейчас
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