Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал тот факт, что во время матча красно-белых с "Крыльями Советов" у соперника у бровки из-за дисквалификации будет отсутствовать главный тренер Миодраг Божович. Матч пройдет 9 ноября и начнется в 19:00 мск. Также тренер высказался об игре соперника.
"Я как тренер могу сказать, что крайне важно находиться у бровки, чтобы влиять на игру. Но порой все совсем наоборот. В данном случае роль тренера немного преувеличена. Я не думаю, что как-то повлияет его отсутствие. Ведь стафф может донести до игроков и до его помощников все его мысли.
Соболев — хороший форвард, но он опасен не только своими голами, но и тем, как он готовит атаки своей команды. "Крылья" опасны в контратаках — роль Соболева тут очень важна. Также самарцы много подают с флангов. Надеюсь, мы не позволим им отличиться завтра", — передает слова Тедеско Sport24.
"Спартак" на 9-м месте в таблице — 18 очков в 15 матчах. "Крылья Советов" на 7-м месте в таблице — 18 очков в 15 матчах. В последний раз до этого команды играли 25 августа в 7-м туре РПЛ сезона-2019/20. "Спартак" на выезде победил со счетом 2:1.
Тедеско: не думаю, что отсутствие Божовича у бровки в матче со "Спартаком" как-то повлияет
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