Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о меню команды.
"Мне очень понравился борщ. Вообще, русская кухня прекрасна. Начиная с самолета, когда я летел в Россию, заканчивая любым рестораном — все супер! Лучше, чем в Италии.
Менять в меню ничего не стали. Тут даже есть кростата — вроде бы Фабио Капелло ее ввел в меню сборной. Я раньше ел ее только по праздникам, а теперь могу хоть каждый день", — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско: русская кухня — супер! Лучше, чем в Италии
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»