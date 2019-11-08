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Тедеско: русская кухня — супер! Лучше, чем в Италии

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о меню команды.

"Мне очень понравился борщ. Вообще, русская кухня прекрасна. Начиная с самолета, когда я летел в Россию, заканчивая любым рестораном — все супер! Лучше, чем в Италии.

Менять в меню ничего не стали. Тут даже есть кростата — вроде бы Фабио Капелло ее ввел в меню сборной. Я раньше ел ее только по праздникам, а теперь могу хоть каждый день", — передает слова Тедеско Sport24.


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Теги: Тедеско Спартак
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