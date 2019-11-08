Начиная новый круг. Превью 16-го тура РПЛ

«Ахмат» - «Урал»
Пятница, 19:30. Матч Премьер
Пятница, 19:30. Матч Премьер
Несколько лет назад эти команды провели ряд подозрительных матчей между собой (скачущие котировки букмекеров, странные ошибки на поле), из-за чего какое-то время к очным противостояниям Грозного и Екатеринбурга относились язвительно и с особым вниманием. Вот уже как несколько сезонов нет ничего подобного, но когда в последний раз «Ахмат» шёл в зоне прямого вылета и так нуждался в очках?
Впрочем, «Ахмат» может понадеяться и на свои силы. Команде Шалимова уже лучше, Грозный едва не обыграл на выезде «Динамо». А вот «Урал» теряет очень много очков, хоть пока и держится недалеко от потенциально еврокубковой шестой строчки. Учитывая вероятное возрождение «Спартака» у команды Парфёнова, похоже, вновь будет возможность встряхнуть сезон только в Кубке.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 45 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=5-5 (19:21)
В первом круге: 0:3
«Рубин» - «Динамо»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Казань провела очень разные таймы против «Крыльев» и лишний раз подтвердила, что загадывать в случае с ней лучше не пытаться. Сезон «Рубин» начинал в качестве смелой, атакующей и молодой бригады, а теперь четыре матча из последних пяти закончил нулевой ничьей. Ну и какая команда Шаронова настоящая?
У «Динамо» сразу два дисквалифицированных, но справляться бело-голубым нужно в любом случае – ключевая игра с «Ахматом» завершилась вничью, а «Тамбов» прилично разогнался. Зона прямого вылета совсем рядом, да ещё наверняка хочется отомстить за обидное поражение в большинстве в первом круге.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 46 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти
Дисквалифицированы: Коновалов - Каборе, Игбун
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +16=14-3 (47:23)
В первом круге: 1:0
«Ростов» - «Тамбов»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
После победы над ЦСКА в гостях «Ростов» окончательно трансформировался в претендента на первое место РПЛ. Но, видимо, футболисты не выдержали этого сами – после избиения в Петербурге случился «Краснодар», с которым дончане отлично провели первый тайм, а в конце пропустили два и остались с ничьей.
Вдвойне тревожно Карпину должно быть и потому, что в первом круге «Ростов» слишком часто терял очки в играх с неудачниками и середняками. «Тамбову», например, южане проигрывали. А теперь команда без Григоряна ещё и выстрелила – и одержала две победы подряд.
К тому же «Ростову» придется обходиться без лидеров Попова и Ерёменко.
Судья: Сергей Карасев (Москва). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 34 ж.к. – 10 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Попов, Еременко, Чистяков - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=0-1 (1:2)
В первом круге: 1:2
«Спартак» - «Крылья Советов»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Поломать голову придётся и Тедеско. На контратаках «Спартак» может играть блестяще, а вот с автобусами работать красно-белые не факт, что готовы. «Арсеналу» москвичи проиграли как раз по этой причине – проворонили одну ошибку, а потом не могли расковырять захлопнувшуюся тульскую раковину.
Самара наверняка будет действовать в подобном ключе. Впрочем, надо будет ещё первыми забить, а у «Крыльев» достаточно проблем. Ещё не вернётся Божович, да и вообще последнее время волжане впечатляют слабо (ужасный первый тайм с «Рубином», абсолютная беспомощность в матче против «Зенита»).
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 10 матчей – 56 ж.к. – 4 к.к. – 5 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Чернов
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +36=9-6 (106:41)
В первом круге: 2:1
«Оренбург» - «Уфа»
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер
«Оренбург» после проваленного старта уверенно набирает очки за исключением отдельно взятых историй – тех же, например, «Крыльев», против которых команда Федотова выглядела симпатично, но забить так и не смогла.
«Уфа» идёт ни шатко ни валко. Дома башкирцы дают бой ЦСКА (1:1) и «Локомотиву» (1:1), но при этом разгромно уступают «Тамбову» на выезде (0:3). На этот раз, кстати, подопечным Евсеева, которые вроде как пользуются неудобством своего газона для соперников, будут вынуждены играть на привычной синтетике.
Судить игру, будет Михаил Вилков, ставший самой медийной фигурой прошлого тура. Есть хороший повод ухмыльнуться, потому что скандальный рефери будет судить вторую игру команды, которую финансирует Газпром, подряд.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 43 ж.к. – 2 к.к. – 3 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=1-1 (6:3)
В первом круге: 2:1
«Арсенал» - «Зенит»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Туляки не впечатляли практически всю осень, а тут взяли и по доброй традиции приложили «Спартак». Конечно, «Арсеналу» во многом повезло (например с тем, что вовремя отправили снайпера Мирзова в Москву), но победа на «Открытии» вполне может окрылить. Тем более впереди препятствие повыше.
«Зенит» мучился с ЦСКА, но не справился даже с поддержкой Вилкова. Петербург плохо вскрывает автобусы (до удаления Бийола «Зенит» вообще не знал, что делать с таким ЦСКА), поэтому оно же вполне способно аукнуться и с «Арсеналом». Впрочем, здесь Туле будет тяжелее – родные трибуны вынудят раскрываться.
Судья: Алексей Еськов (Москва). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 38 ж.к.
Дисквалифицированы: Луценко - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +2=1-6 (9:21)
В первом круге: 1:3
«Сочи» - ЦСКА
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
«Армейцы» так и не смогли победить в Лиге Европы, но в Венгрии хотя бы удалось не пропустить и заработать долгожданное очко. У Гончаренко всё те же игровые проблемы, которые, впрочем, против «Сочи» не должны сказаться существенно. Прессинговать до одури ЦСКА не будет, потому что не дома, а «Сочи» не сможет запарковаться в штрафной.
В гостях команда Точилина всё-таки отобрала у красно-синих очки, но тогда южанам повезло по причине невнимательности судьи, иначе на последних минутах команда получила бы пенальти. Теперь Чалов и Миладинович встретятся снова.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 32 ж.к. – 1 к.к.
Дисквалифицированы: Нет - Бийол
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=1-0 (0:0)
В первом круге: 0:0
«Локомотив» - «Краснодар»
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
В центральной игре тура сойдутся два лидера, которые оступились на прошлых выходных. Неудача «Локомотива», конечно, была ярче, потому что ничья с «Уфой» (даже учитывая нынешнюю репутацию грозы авторитетов) это болезненно. Но, конечно, совсем не такое, как гол от «Ювентуса» в компенсированное время, когда ты почти весь матч терзаешь грозного соперника при своих болельщиках.
«Краснодар» очень слабо провёл матч с «Ростовом» и сравнял только благодаря большой удаче и спутанным защитникам, зато одержал вторую победу в Лиге Европы. «Быки» Мусаева очень нестабильны и могут как дать «железнодорожникам» настоящий бой в Москве, так и посыпаться.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 9 матчей – 48 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Чорлука - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +10=2-5 (27:19)
В первом круге: 1:1