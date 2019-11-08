Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал на тему преодоления насыщенной обороны.
"По-разному можно относиться к статистике. В Германии мы много внимания уделяли статистике выигранных и проигранных единоборств. Что до xG, у Арсенала был один момент за игру, а у нас — четыре-пять. Мы перестали играть после пропущенного гола. Это в головах — это надо исправлять. В прошлые выходные в АПЛ и "Сити", и "Ливерпуль" выиграли 2:1, уступая 0:1 до конца матча. Они вытащили игру — это большие команды. Нам нужно действовать так же. У нас есть решения, есть наработки. Нужно, чтобы они уложились в головах игроков.
Я смотрел последний матч "Зенита" с "РБ Лейпциг". Не сказал бы, что "Зенит" был так плох. Шансы взять очки у них были. "РБ Лейпциг" — отличная команда. У них классные игроки на каждой позиции, к тому же игроки молодые. Это просто машина для достижения результата. С Нагельсманном мы дружим, общаемся. Если что-то понадобится, я позвоню Юлиану. Но мы видим "Зенит" каждую неделю, так что информации вполне достаточно. Сейчас же у нас впереди игра с Самарой", - цитирует Тедеско Sport24/
Тедеско: если что-то понадобится, я позвоню Нагельсману. Но мы видим "Зенит" каждую неделю
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