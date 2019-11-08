Тедеско: оптимальная позиция для Ларссона - в центре атаки

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в преддверии игры 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" рассказал, какую позицию на поле для нападающего Джордана Ларссона считает оптимальной.— В центре атаки. Там он опасен, имеет хорошую технику, врывается за спину защитникам. И самому ему там комфортно. А в игре с "Арсеналом" он ушел на фланг по игровой ситуации, чтобы повысить процент владения нами мячом. Это была цена, которую мы заплатили? Лучше было перевести Джордана на фланг, чем вообще убирать с поля.— Не думаю. Конечно, вместе они здорово сыграли с "Локомотивом". Но все зависит от того, как мы атакуем, как играет соперник. Ларссон может сыграть "девятку", может оттягиваться назад. Джордан вполне самостоятельный форвард, и то, с кем вместе в атаке он сыграет, не влияет на его оценку мной.