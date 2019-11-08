Жена Тарасова: мне очень стыдно за наших журналистов

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отреагировала на скандальные слова мужа об избиении женщин.



"Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями российской массовой коммуникации.



Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом. Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: "Дело журналиста — не продвигать собственное мнение, а давать информацию".



Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие, и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум — мама и папа донскую таранку привозят.



Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т. д.

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Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? Мои близкие знают, что я и терпила — несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову.

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Много сообщений в директ, где меня спрашивают, что делать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю вас: не нужно терпеть. Бьет — не значит любит! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь", — написала Костенко в инстаграме.