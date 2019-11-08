Нападающий "Локомотива" Федор Смолов ответил на вопрос, его больше любят или хейтят.
"Думаю, хейтят. У меня есть определенная модель поведения, и как человек, способный к анализу и размышлениям, я все прекрасно понимаю. Но в то же время я не собираюсь делать что-то в угоду общественности.
Я такой, какой есть: мои близкие друзья меня знают. А если мой образ или «картинка» людям не очень импонирует… Ну, окей", - цитирует Смолова ФК "Локомотив".
Смолов: думаю, меня больше хейтят, чем любят
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