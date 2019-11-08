В пятницу состоялось заседание Попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева.
В рамках заседания совет удовлетворил просьбу председателя ВФСО Владимира Стржалковского об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт ВФСО "Динамо".
Также попечительский совет отметил, что в настоящий момент финансовое состояние общества "Динамо" полностью стабилизировано. На протяжении следующих 8 лет "Динамо" будет обеспечено стабильным финансовым потоком в объеме около 700 млн рублей ежегодно от сторонних организаций.
Внеочередная конференция ВФСО "Динамо" состоится 5 декабря 2019 года.
Стржаловский возглавлял общество "Динамо" с сентября 2016 года.
Стржалковский покинул должность главы ВФСО "Динамо"
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