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"Ахмат" - "Урал": стали известны стартовые составы

8 ноября на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном состоится матч 16-го тура российской Премьер-лиги между "Ахматом" и "Уралом".

"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Х. Кадыров, Гащенков, Харин, Шиманьски, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Егорычев, Августиняк, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин, Панюков.

Запасные: Баклов, Шанбиев, Мамин, Бумаль, Бавин, Кухарчик, Насыров, Фидлер, Шаболин, Магомадов, Погребняк.


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Теги: Ахмат Урал
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