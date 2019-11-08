Бывший футболист "Барселоны", "Арсенала" и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, что однажды он мог перейти в ЦСКА.
- Тебя могли забрать "Спартак" и ЦСКА?
- Да. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
- Почему не получилось в "Барселоне"?
- Я и там бы заиграл. Во время перехода меня предали два человека: супруга и агент Николай Шпилевский. Оба обманули меня. Агент кинул меня, перевел с моего счета 2,5 миллиона евро. Он бы мог вытащить и больше, но спас Ули Фербер. Он спросил, не инвестирую ли я куда-то, потому что со счета ушли 2,5 миллиона евро. Шпилевский начал рассказывать, что вложил мои деньги в какой-то бизнес. Потом он меня пугал кем-то. О футболе тяжело думать в такие моменты.
Глеб рассказал, что мог перейти в ЦСКА: Гинер предлагал мне 2,5 млн в год
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