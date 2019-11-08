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Смолов: Америка прекрасна для жизни – в плане условий, уровня безопасности

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал о своих путешествиях.

"Летом я был в Италии на Капри. Проездом посетил Неаполь — незадолго до меня там побывали мои родители, им очень понравилось. Так что решил тоже посмотреть. Не грязновато ли? Да, пожалуй. Но по энергетике необычный город. И народ такой специфический. Неаполь отличается от остальной Италии.

Какая страна больше всего впечатлила или разочаровала? Тяжело разделить всеобщее восхищение Америкой. Мне пока что, кроме Нью-Йорка, по энергетике особо ничего не зашло. С другой стороны, Америка прекрасна для жизни — в плане условий, наличия всего, уровня безопасности. Лично мне больше нравится островной отдых — когда можно проводить время наедине с собой. Это редкая возможность что-то проанализировать и подумать.

Саратов — мой родной город, малая родина — конечно, я по-своему его люблю, даже не обсуждается. Там сейчас живут мои родители, остались друзья… Да и вообще много воспоминаний о беззаботном детстве. К сожалению, сейчас должен констатировать: город совсем не развивается", — цитирует Смолова ФК "Локомотив"/


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Теги: Смолов Локомотив
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