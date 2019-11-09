Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, как относится к VAR, а также назвал несерьезными разговоры о том, что принципиальному сопернику "зениту" помогают судьи.
"Рука в матче с "Зенитом"? Если судья свистнул, значит, была. Мяч в нее попал, но я не двигал и не играл ею. Думал сначала, что гол засчитают, но когда сказали, что будет VAR, то сразу подумал: "Блин, а ведь была рука".
Я за VAR, да… Хотя стоп. Вот сейчас сказал, что за, а на самом деле мне вообще все равно, есть он или нет. Когда нет — одни обижаются, когда есть — другие. Это футбол. Эмоции здесь будут всегда. На судейский вопрос просто не обращаю внимания. Мое дело — выходить и играть. Вот и все.
"Зениту" помогают арбитры? Нет, такие разговоры несерьезны. Просто несерьезны", — цитирует Бакаева "Чемпионат".
Бакаев: "Зениту" помогают судьи? Такие разговоры несерьезны, просто несерьезны
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