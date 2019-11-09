На матче 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" (0:0) произошла драка футбольных фанатов. Эпизод случился во втором тайме, в стычке участвовало несколько десятков человек.
Потасовкой заинтересовалось руководство РПЛ и проводит проверку по этому инциденту. По информации "БИЗНЕС Online", свою проверку уже провели силовики в Самаре, которым в наследство от чемпионата мира досталось высокотехнологичное оборудование. Они изучили записи с камер и нашли виновников.
Наказание получил руководитель департамента "Рубина" по работе с болельщиками Роберт Гиззатуллин, которого вчера судили в Самаре по административной статье. Ранее на него был составлен протокол по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", доставили его в суд и привлекли к административной ответственности. Как сообщил наш источник в силовых структурах, Гиззатуллина внесли в список МВД РФ, на год запретив посещение футбольных матчей.
Сотрудника "Рубина" наказали из-за драки болельщиков на матче с "Крыльями"
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