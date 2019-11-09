Российский тренер Гаджи Гаджиев признался, что не может предсказать результат матча 16-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Крыльями Советов".
"Сомневаюсь, что нынешний "Спартак" можно предсказать. Была вспышка, но принципиально ничего не меняется. 55–60 процентов на победу красно-белых, не больше", — приводит слова Гаджиева "МК".
После 15 туров "Спартак" занимает в турнирной таблице 8-е место, "Крылья" — 9-е.
Гаджиев: даю 55–60 процентов на победу "Спартака" над "Крыльями", не больше
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