"Мы видим, как "Спартак" колбасит. А болельщики и специалисты с охотой реагируют на каждую новость, связанную с командой, хорошую или плохую. Выиграли у "Локомотива" — восторгов было очень много. Да, хороший результат, но "Локомотив" был выжат после Турина, где-то "Спартаку" улыбнулась удача. Выиграли у "Ростова" в Кубке России — хорошо, но не будем забывать о том, что соперник выпустил далеко не основной состав. А потом случилось поражение от Тулы. Все сразу задумались, начали анализировать, где-то уже и критиковать Тедеско.
Не впечатлила меня игра с "Арсеналом". Моментов было не очень много. Первый тайм вообще не получился. "Арсенал" на фоне "Спартака" выглядел очень организованно. Он играл правильно и поймал свой шанс. "Спартак" где-то на эмоциях включался, но цельной картины вообще не было.
Тедеско в поисках. Но уже понятно, что схема в три центральных защитника перестает быть актуальной, учитывая, что Кутепов выбыл до конца календарного года. Не исключаю, что Тедеско придумает что-то и решит поставить третьим в центр Ещенко или Зобнина. Но думаю, все-таки на игру в 4 защитника "Спартак" вынужден будет перейти. Это опять изменения. И даже не знаю, какой "Спартак" мы увидим в очередном туре.
А Самара на выезде набирает очки регулярно. У нее есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него будет сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться.
"Крылья Советов" не проиграют", — цитирует Титова Social.bet.
Титов: "Спартак" колбасит, поэтому "Крылья Советов" не проиграют
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ "Спартак" — "Крылья Советов". Игра состоится сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало — в 19:00 мск.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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