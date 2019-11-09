Титов: "Спартак" колбасит, поэтому "Крылья Советов" не проиграют

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ "Спартак" — "Крылья Советов". Игра состоится сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало — в 19:00 мск.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"