» » Титов: "Спартак" колбасит, поэтому "Крылья Советов" не проиграют

Титов: "Спартак" колбасит, поэтому "Крылья Советов" не проиграют

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ "Спартак" — "Крылья Советов". Игра состоится сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало — в 19:00 мск.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Мы видим, как "Спартак" колбасит. А болельщики и специалисты с охотой реагируют на каждую новость, связанную с командой, хорошую или плохую. Выиграли у "Локомотива" — восторгов было очень много. Да, хороший результат, но "Локомотив" был выжат после Турина, где-то "Спартаку" улыбнулась удача. Выиграли у "Ростова" в Кубке России — хорошо, но не будем забывать о том, что соперник выпустил далеко не основной состав. А потом случилось поражение от Тулы. Все сразу задумались, начали анализировать, где-то уже и критиковать Тедеско.

Не впечатлила меня игра с "Арсеналом". Моментов было не очень много. Первый тайм вообще не получился. "Арсенал" на фоне "Спартака" выглядел очень организованно. Он играл правильно и поймал свой шанс. "Спартак" где-то на эмоциях включался, но цельной картины вообще не было.

Тедеско в поисках. Но уже понятно, что схема в три центральных защитника перестает быть актуальной, учитывая, что Кутепов выбыл до конца календарного года. Не исключаю, что Тедеско придумает что-то и решит поставить третьим в центр Ещенко или Зобнина. Но думаю, все-таки на игру в 4 защитника "Спартак" вынужден будет перейти. Это опять изменения. И даже не знаю, какой "Спартак" мы увидим в очередном туре.

А Самара на выезде набирает очки регулярно. У нее есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него будет сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться.

"Крылья Советов" не проиграют", — цитирует Титова Social.bet.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Титов Спартак Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Наполи" передумал увольнять Анчелотти после консультации с юристами
Титов: "Спартак" колбасит, поэтому "Крылья Советов" не проиграют 2
"Химки" уступили "Енисею" в 22-м туре ФНЛ
Игнатьев: есть желание остаться в "Локомотиве". Это мой дом
Капелло: если Ибрагимович вернется в "Милан", будет главным героем в Италии
Гаджиев: даю 55–60 процентов на победу "Спартака" над "Крыльями", не больше 1
УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов — 2024 в США 3
Бакаев: почему выиграть Евро нереально? Это возможно 2
Сотрудника "Рубина" наказали из-за драки болельщиков на матче с "Крыльями"
"Рубин" — "Динамо": стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
Бакаев: "Зениту" помогают судьи? Такие разговоры несерьезны, просто несерьезны 14
Гилерме — о выкриках "обезьяна" с трибун: это не от дискриминации 4
Эмери: не знаю, сыграет ли Джака снова за "Арсенал" 1
Бакаев: ответить Уткину нечего, у "Спартака" сейчас и правда тяжёлый период 3
Битва двух лучших команд мира и немецкая классика. В эти выходные стоит смотреть не только РПЛ 1
"Абсолютно никаких шансов". Клопп оценил возможность перехода Мбаппе в "Ливерпуль" 1
Бакаев: хочу дорогие тачки, только в жизни нужно расставлять другие приоритеты 4
Директор "Ювентуса" следит за Алексеем Миранчуком 9
Моуринью может возглавить "Баварию". Он требует контракт до 2022 года 1
Кузнецов: голы Ларссона — это результат работы, которую мы делали в начале сезона 3
38-летний вратарь "Челси" Кабальеро заявил о желании вернуться в Испанию
Бакаев — об оскорблениях Макгрегора: меня распирает, он ведь про Россию говорит
Слуцкий: это самый сложный период для меня в "Витессе" 7
"СКА-Хабаровск" вырвал победу в матче с "Чайкой"
"Нефтехимик" победил "Луч", играя в большинстве
Жемалетдинов: постараюсь оправдать свое приглашение в сборную 1
Рауш: Новиков — большой молодец. Он отлично работает в "Динамо" 4
"Урал" на 10 дней отправится на Кипр, где будет готовиться к игре со "Спартаком" 2
Коста назвал свой гол в ворота "Локомотива" самым красивым в его карьере
Гвардиола: потренировать в Италии? Почему бы и нет, я не так уж и стар
Все новости