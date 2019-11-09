"Локомотив" встретится с "Краснодаром" в 16-м туре РПЛ, а перед игрой организует благотворительную акцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На территории стадиона будет организована ярмарка керамики от особенных людей. Также на площади волонтеры будут принимать теплые вещи, которые потом раздадут нуждающимся.
В шатрах на площади, а также в буфетах галерей будут стоять специальные емкости, куда можно будет положить пластиковые крышечки от напитков. "Добрые крышечки" — российский эколого-благотворительный волонтерский проект, который делает мир чище и помогает детям. Собранные крышечки после матча передадут в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".
Матч "Локомотив" — "Краснодар" состоится 10 ноября. Начало — в 19:00 мск.
"Локомотив" организует благотворительную акцию перед матчем с "Краснодаром"
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