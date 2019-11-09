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"Рубин" — об удалении Зуева: не подскажете курсы актерского мастерства? Или у Рыкова спросить?

"Рубин" в твиттере отреагировал на удаление хавбека Александра Зуева после контакта с защитником "Динамо" Владимиром Рыковым в первом тайме матча 16-го тура Премьер-лиги.


Незадолго до перерыва Рыков жестко сыграл против Зуева, после чего тот поднялся и сделал рывок, чтобы отнять мяч у другого игрока "Динамо". В этот момент Рыков подставил корпус под Зуева и после контакта покатился по полю. Судья показал Зуеву вторую желтую карточку и удалил с поля.

"Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?" — написали в казанском клубе в "твиттере".


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Теги: Зуев Рубин Динамо
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