"Рубин" — об удалении Зуева: не подскажете курсы актерского мастерства? Или у Рыкова спросить?

"Рубин" в твиттере отреагировал на удаление хавбека Александра Зуева после контакта с защитником "Динамо" Владимиром Рыковым в первом тайме матча 16-го тура Премьер-лиги.

Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? ?



Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? ? — «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019

Незадолго до перерыва Рыков жестко сыграл против Зуева, после чего тот поднялся и сделал рывок, чтобы отнять мяч у другого игрока "Динамо". В этот момент Рыков подставил корпус под Зуева и после контакта покатился по полю. Судья показал Зуеву вторую желтую карточку и удалил с поля."Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?" — написали в казанском клубе в "твиттере".