"Рубин" — об удалении Зуева: не подскажете курсы актерского мастерства? Или у Рыкова спросить?

Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? ?— «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019
Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? ?
Незадолго до перерыва Рыков жестко сыграл против Зуева, после чего тот поднялся и сделал рывок, чтобы отнять мяч у другого игрока "Динамо". В этот момент Рыков подставил корпус под Зуева и после контакта покатился по полю. Судья показал Зуеву вторую желтую карточку и удалил с поля.
"Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?" — написали в казанском клубе в "твиттере".