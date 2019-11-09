"Динамо" на выезде обыграло "Рубин" в матче с двумя удалениями

Чемпионат России
16 тур
"Рубин" – "Динамо" – 0:1
16 тур
"Рубин" – "Динамо" – 0:1
Гол: Шиманьский, 23
"Рубин": Дюпин, К. Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев (Кварацхелия, 58), Подберезкин (Микелтадзе, 84), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
"Динамо": Шунин, З. Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш (Паршивлюк, 81), Шиманьски, Нойштедтер, Н' Жи (Евгеньев, 69), Филипп (Шейдаев, 74).
Предупреждения: Зуев, 26, 45, Н'Жи, 30, Ордец, 34, 66, Ташаев, 51, Давиташвили, 72, Паршивлюк, 90
Удаления: Зуев, 45, Ордец, 66.