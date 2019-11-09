"Динамо" на выезде обыграло "Рубин" в матче с двумя удалениями

Московское "Динамо" на выезде одержало минимальную победу над казанским "Рубином" - 1:0. Победный мяч на свой счет записал польский легионер столичного клуба Себастьян Шиманьский, он отличился на 23-й минуте. В концовке первого тайма "Рубин" остался в меньшинстве после удаления Александра Зуева, а на 66-й минуте арбитр уравнял составы, удалив в составе "Динамо" Ивана Ордеца.