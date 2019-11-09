Докампо - о падении Рыкова: кто-то хочет играть честно, а кто-то - воспользоваться моментом

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) и спорный эпизод с удалением Александра Зуева.
"Тяжело комментировать эту игру, медленно играли с мячом, мало моментов, удаление — всего было по чуть-чуть в этой игре.
Что касается мнения о судействе, то это не моя работа. Как я отношусь к симуляциям в футболе? Это всегда было, есть те, кто хочет играть честно, а есть те, кто хочет воспользоваться этими моментами, кому как.
Сегодня не было понимания между центральными полузащитниками. Мы не можем смотреть только в таблицу, мы можем смотреть на ту работу, которую должны делать, и дальше работать", - цитирует Докампо Sport24.ru.
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