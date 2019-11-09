Полузащитник "Рубина" Александр Зуев остался недоволен судейством бригады Евгения Турбина в матче 16-го тура РПЛ против "Динамо".
Рыков жестко сыграл против Зуева, после чего тот поднялся и сделал рывок, чтобы отнять мяч у другого игрока "Динамо". В этот момент Рыков подставил корпус под Зуева и после контакта покатился по полю. Судья показал Зуеву вторую желтую карточку и удалил с поля.
"Комментарий по матчу? У судьи спросите", - цитирует Зуева Sport24.ru.
Зуев: комментарий по матчу? У судьи спросите
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