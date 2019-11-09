"Тамбов" на выезде обыграл "Ростов"

В матче 16-го тура чемпионата России "Тамбов" в гостях обыграл "Ростов" со счетом 2:1.



Чемпионат России



16 тур



Гол: Сигурдарсон, 6 - Мелкадзе, 53, Обухов, 70



"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).



Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.



"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 86), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев (Чуперка, 80), Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 79).



Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.



Предупреждения: Осипенко, 32, Костюков, 40, Сигудрасон, 57, Хаджикадунич, 58, Мелкадзе, 65, Ойеволе, 83