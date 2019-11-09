Защитник "Сочи" Иван Миладинович рассказал об общении с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым, которому он разбил нос, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
- Мы общались с Чаловым после эпизода, когда я разбил ему нос в матче первого круга. Я сказал ему, что это случайно. Злого умысла не было. Отправил ему смску после игры.
- Может быть он после того случая больше не забивает?
- Я не знаю.
Миладинович: я извинился перед Чаловым, за то что сломал ему нос
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»