Нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе прокомментировал домашнее поражение казанской команды от московского "Динамо" (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
"В первом тайме играли неплохо. Незаслуженно показали вторую желтую карточку нашему футболисту (Александру Зуеву), это сломало игру. Я не видел эпизод с удалением, но Зуева, мне кажется, зря удалили. Судья (Евгений Турбин) свистел там, где не надо, и срывал моменты, этим сломал игру.
Когда начнем забивать? Надо работать, тогда и получим результат. Пока у нас не получается", - цитирует Микелтадзе Sport24.
Микелтадзе: Турбин свистел там, где не надо
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