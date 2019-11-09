Карпин: Норманна несколько дней назад выписали из больницы, он потерял 5 килограмм

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал домашнее поражение от "Тамбова" (1:2) в матче 16-го тура РПЛ, а также выразил надежду, что полузащитник Матиас Норманн успеет восстановиться к матчу 17-го тура против "Динамо" (23 ноября).— Да, игры были очень похожи. Сегодня и в обороне, и в нападении допустили ошибки.— Нельзя брать результат одной или двух игр и говорить, что все плохо. Была упущенная победа над "Краснодаром", сегодня провели хороший первый тайм. Ничего страшного не вижу, перерыв может и встряхнет игроков.— А какая команда в мире не зависит от своих основных игроков? Даже "Барселона" зависит от Месси. Не у всех суперклубов порой есть равноценные замены травмированным, откуда им быть у нас? Забей Сигурдарсон второй гол, о травмах и дисквалификации никто бы не вспомнил.— Его несколько дней назад выписали из больницы. Матиас потерял 5 килограмм, надеюсь, что к следующей игре он вернется в строй.