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Бакаев - это уровень. Оценки матча "Спартак" - "Крылья"

Гениальный Мияилович с предголевой на Зелимхана и удалением, самарский Марадона Карпов, перепутавший штрафные, и зазевавшийся Максименко.

Максименко - 2.5

Ни одного пропущенного и такая оценка: да, мы не ошиблись. При единственном реальном эпизоде у ворот "Спартака" Максименко не выручил, а потом сделал роскошную передачу на Гацкана, которой (повезло) тот не воспользовался. Из-за своего вратаря красно-белые вполне могли упустить нити встречи.

Джикия - 4, Жиго - 3, Гапонов - 4

Георгий вынес мяч из пустых ворот, но сподобился и на неприятный обрез. Жиго не всегда удачно действовал против Соболева, а вот Гапонов приятно удивил - смелая и хорошая игра в исполнении молодого защитника. Правда, и особого давления на линию обороны со стороны "Крыльев" не было.

Айртон - 2.5, Зобнин - 4

Зобнин классно подключался, кормил Ларссона передачами и сделал всё, чтобы "Спартак" заработал пенальти - именно после его подачи возникла паника в штрафной "Крыльев". Айртон действовал совсем не так выразительно.



Умяров - 3, Крал - 2.5, Бакаев - 4.5, Мирзов - без оценки, Тиль - без оценки

Зелимхан, конечно, звезда матча - голевая передача, заработанный пенальти, гол, масса обострений и хорошее движение. Добавить здесь больше нечего.

Крал и Умяров чаще всего встречали соперника довольно низко, да и давление Самара оказывала не очень - из-за этого у игроков не было достаточно возможностей себя проявить, но Умяров порадовал смелостью: определённо, он полностью готов рубиться за основную команду. И зачем его так долго мариновали?

Понсе - 4, Ларссон - 4, Шюррле - без оценки

Аргентинец забил победный гол и заработал красную карточку для соперника (и пусть не использовал несколько других возможностей). Ларрсон обглодал бедного Лысцова, которому после такого, возможно, понадобится психолог и вообще врывался в штрафную достаточно уверенно (плюс пенальти, который должен был быть поставлен, незасчитанный гол и отличная передача на Умярова). Удачная игра для нападающих "Спартака", но надо понимать, что действовали они против переваренных "Крыльев", плюс активно помогал чудесный Бакаев.


Рыжиков - 2

Облажался при выносе, но за это вратаря простил Понсе. За несколько минут до конца неудачно сыграл на выходе после подачи Зобнина и вынудил Карпова идти на красную карточку.

Карпов - 1.5, Лысцов 1, Бурлак - 2.5

Вся оборона допускала серьёзные ошибки, но в сугубо игровых моментах выделился Лысцов, над которым издевался Ларссон. Защитник просто не мог навязать сопротивление - швед запросто оббегал игрока "Крыльев" и спокойно находил позицию для продолжения атаки. Собственно, всё по этому поводу мы уже сказали выше, осталось только упомянуть, что из-за фола Лысцова его команда должна была получать пенальти.

Но с блеклыми ошибками Лысцова не сравнится перфоманс Карпова. Сначала он начал грузить на своего вратаря (после чего Рыжиков ошибся), а потом изобразил Марадону (только в своей штрафной), за что получил удаление.



Бурлак на фоне таких чудес стушевался и ярко себя не проявил. Наверняка этому рад, так что ночью будет спать спокойно.

Полуяхтов - 2, Анюков - 2.5

Анюков хорошо простреливал, но в остальных моментах показал себя плохо. В полупустые ворота забить не смог (попал бы по мячу нормально, Джикия бы не успел), да и разок в очень опасном эпизоде не дал партнёрам организовать искусственный офсайд.

Зиньковский - 3, Мияилович - 1, Гацкан - 2, Кабутов - 2.5

Мияилович самарский гений - сначала он сделал предголевую на Бакаева, который результативно вывел Понсе один на один с Рыжиковым, а уже во втором тайме зачем-то пнул того же аргентинца и получил прямую красную.

Кабутов был заменён ещё в перерыве, потому что в первом тайме примелькался не очень часто, а прессовать Айртона это не то, за чем приехали в Москву "Крылья". Гацкан, как и Мияилович, не очень мешал проходить соперникам через центр и максимально бездарно использовал подаренную Максименко возможность забить.

Зиньковский был поинтереснее - собирал фолы, старался забить со стандартов, рвался в свободные зоны. Но всего этого оказалось слишком мало.

Соболев - 2.5, Радонич - 2

Александр игрок зависимый, поэтому после такого матча оценивать его действия сложно. В первом тайме не проявил себя вообще, зато потом, когда Самара начала более активно переходить на чужую половину поля, стало повеселее - был неплохой удар в сторону ворот, борьба в чужой штрафной, когда Анюков чуть не забил. Положительная тенденция по ходу игры была, но это годится только в утешение.

Радонич заработал пару штрафных, но не сумел использовать момент после ошибки Максименко. Конечно, Гацкан отдал мяч поздно, но что-нибудь придумать вполне было можно.

Фото: Матч Премьер


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