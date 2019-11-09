Бакаев - это уровень. Оценки матча "Спартак" - "Крылья"

Гениальный Мияилович с предголевой на Зелимхана и удалением, самарский Марадона Карпов, перепутавший штрафные, и зазевавшийся Максименко.Ни одного пропущенного и такая оценка: да, мы не ошиблись. При единственном реальном эпизоде у ворот "Спартака" Максименко не выручил, а потом сделал роскошную передачу на Гацкана, которой (повезло) тот не воспользовался. Из-за своего вратаря красно-белые вполне могли упустить нити встречи.Георгий вынес мяч из пустых ворот, но сподобился и на неприятный обрез. Жиго не всегда удачно действовал против Соболева, а вот Гапонов приятно удивил - смелая и хорошая игра в исполнении молодого защитника. Правда, и особого давления на линию обороны со стороны "Крыльев" не было.Зобнин классно подключался, кормил Ларссона передачами и сделал всё, чтобы "Спартак" заработал пенальти - именно после его подачи возникла паника в штрафной "Крыльев". Айртон действовал совсем не так выразительно.Зелимхан, конечно, звезда матча - голевая передача, заработанный пенальти, гол, масса обострений и хорошее движение. Добавить здесь больше нечего.Крал и Умяров чаще всего встречали соперника довольно низко, да и давление Самара оказывала не очень - из-за этого у игроков не было достаточно возможностей себя проявить, но Умяров порадовал смелостью: определённо, он полностью готов рубиться за основную команду. И зачем его так долго мариновали?Аргентинец забил победный гол и заработал красную карточку для соперника (и пусть не использовал несколько других возможностей). Ларрсон обглодал бедного Лысцова, которому после такого, возможно, понадобится психолог и вообще врывался в штрафную достаточно уверенно (плюс пенальти, который должен был быть поставлен, незасчитанный гол и отличная передача на Умярова). Удачная игра для нападающих "Спартака", но надо понимать, что действовали они против переваренных "Крыльев", плюс активно помогал чудесный Бакаев.Облажался при выносе, но за это вратаря простил Понсе. За несколько минут до конца неудачно сыграл на выходе после подачи Зобнина и вынудил Карпова идти на красную карточку.Вся оборона допускала серьёзные ошибки, но в сугубо игровых моментах выделился Лысцов, над которым издевался Ларссон. Защитник просто не мог навязать сопротивление - швед запросто оббегал игрока "Крыльев" и спокойно находил позицию для продолжения атаки. Собственно, всё по этому поводу мы уже сказали выше, осталось только упомянуть, что из-за фола Лысцова его команда должна была получать пенальти.Но с блеклыми ошибками Лысцова не сравнится перфоманс Карпова. Сначала он начал грузить на своего вратаря (после чего Рыжиков ошибся), а потом изобразил Марадону (только в своей штрафной), за что получил удаление.Бурлак на фоне таких чудес стушевался и ярко себя не проявил. Наверняка этому рад, так что ночью будет спать спокойно.Анюков хорошо простреливал, но в остальных моментах показал себя плохо. В полупустые ворота забить не смог (попал бы по мячу нормально, Джикия бы не успел), да и разок в очень опасном эпизоде не дал партнёрам организовать искусственный офсайд.Мияилович самарский гений - сначала он сделал предголевую на Бакаева, который результативно вывел Понсе один на один с Рыжиковым, а уже во втором тайме зачем-то пнул того же аргентинца и получил прямую красную.Кабутов был заменён ещё в перерыве, потому что в первом тайме примелькался не очень часто, а прессовать Айртона это не то, за чем приехали в Москву "Крылья". Гацкан, как и Мияилович, не очень мешал проходить соперникам через центр и максимально бездарно использовал подаренную Максименко возможность забить.Зиньковский был поинтереснее - собирал фолы, старался забить со стандартов, рвался в свободные зоны. Но всего этого оказалось слишком мало.Александр игрок зависимый, поэтому после такого матча оценивать его действия сложно. В первом тайме не проявил себя вообще, зато потом, когда Самара начала более активно переходить на чужую половину поля, стало повеселее - был неплохой удар в сторону ворот, борьба в чужой штрафной, когда Анюков чуть не забил. Положительная тенденция по ходу игры была, но это годится только в утешение.Радонич заработал пару штрафных, но не сумел использовать момент после ошибки Максименко. Конечно, Гацкан отдал мяч поздно, но что-нибудь придумать вполне было можно.