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Червиченко - о результатах "Спартака" после смены тренерa: иногда влетает то, что не должно влетать

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (2:0) в 16-м туре Премьер-Лиги.
Фото: rambler.ru
- О матче:

В начале "Спартак" смотрелся неплохо. Гол Понсе - типичный гол "красно-белых" в последнее время, как под копирку такие забивают, поэтому у меня вопрос: это защитники такие тупые или тренеры так работают? Ну и сам аргентинец начал отрабатывать контракт, случилось чудо!

А во втором тайме "Спартак" подсел, что довольно часто происходит с этой командой. Однако как только самарцы начали переламывать ход встречи - Мешков показал красную Мияйловичу. У гостей гол-то уже назревал, но это удаление лишило их шансов посопротивляться. Я смотрел матч с телефона, честно говоря, но я красной карточки в том эпизоде не увидел. А во втором эпизоде здорово сыграл Бакаев, хотя непонятно куда бежал Рыжиков за автографом или денег у Зелимхана занять... в общем, тут без шансов было, качественный выход в контратаку привёл к справедливому пенальти.

- О результатах "Спартака" после смены тренера:

Так бывает, это футбол. Иногда влетает то, что не должно влетать. Сейчас у "Спартака" заходит, но это не за счёт игры. Не знаю, может, полоса такая хорошая. А в игре ничего нового не вижу.

- Об игре Понсе и Ларссона:

Швед выступает более-менее, но это на прошедшем коротком отрезке, нужно смотреть на него на длинной дистанции, и если мячей 10 забьёт за сезон, то можно будет сказать, что деньги выброшены не на ветер. А по поводу Понсе я остаюсь при своём мнении: деньги на ветер, и итальянских барыг сделали чуть-чуть богаче.

- О состоянии "Крыльев Советов":

Они практически никакие. Но было смешно, когда оставшись вдевятером они продолжали атаковать и чуть не забили. То есть "Спартак" испугался соперника, у которого на поле было на 2 человека меньше. И тут же вспоминается матч Лиги чемпионов "Челси" - "Аякс" (4:4), когда у голландцев за один эпизод 2 игрока умудрились получить красные карточки, и потом лондонцы просто в клочья порвали! А здесь наоборот, героически начали от девятерых отбиваться (смеётся).

- О лучшем игроке матча:

Мне по-прежнему нравится игра Бакаева. Он даёт команде моторику, да и в целом просто её заводит. А все остальные... пожалуй, отмечу ещё Джикию, который чуть ли не из пустых ворот выбил мяч. А случись в этом эпизоде гол, думаю, "Спартаку" даже Мешков бы не помог.


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Теги: Червиченко Спартак Крылья Советов
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