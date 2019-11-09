- Энергетика тренера передаётся? Он очень активно себя ведёт во время игры.
- Передаётся. Как он кричит и поддерживает, это всё видно. Мне это нравится, пусть продолжает. То, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного.
- Может, раньше этого не хватало?
- Не знаю, особо сравнивать не люблю. Что сейчас происходит, команду устраивает. Команда позитивно относится к тренеру и слушает, что он говорит. Если он говорит что-то, значит это важно.
Подтянул ли я английский? Нет. Тедеско учит русский, старается говорить. После перерыва вернемся, может, еще подтянет, - приводит слова Джикии корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Джикия: пусть Тедеско продолжает получать жёлтые карточки, мне нравится (видео)
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско
Фото: Rusfootball.info
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