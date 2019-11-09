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Ларссон: шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Зачем тогда ВАР?

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после победы над «Крыльями» (2:0) раскритиковал судейство, но остался доволен игрой и результатом, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Кадр из трансляции "Матч Премьер"
– Был ли пенальти?

– Я в шоке, что не назначили пенальти. Меня ударили по ноге. Зачем тогда ВАР, не понимаю. Но главное, что мы победили.

– В начале второго тайма «Крылья» забрали мяч, заставили Джикию совершить прекрасный сэйв. «Спартак» потерял контроль над игрой?

– Может, немного потеряли, но затем мы прибавили и его вернули. Помогли две красные карточки соперника, но нам нужно лучше контролировать матчи.

– Почему не забили сегодня больше?

– Да, я имел шанс, но оказался в офсайде. Это футбол, иногда мяч залетает в ворота, иногда ты не можешь забить. Нужно продолжает создавать моменты.

– Передачи Бакаева невероятные?

– Да, он удивительный игрок. Полностью заслужил награду лучшему игроку матча. Он потрясающий парень и игрок.

– Атмосфера в команде сейчас идеальная?

– Всегда можно что-то улучшить, но сейчас в команде всё очень хорошо, есть гармония, мы играем здорово.

– Что можете сказать о традиции собираться в центре поля после матчей?

– Мне нравится, это объединяет команду, даёт всем нам почувствовать себя единым целым.

– Бывший тренер Кузнецов сказал, что ваши голы – это ваши с ним наработки. Это так?

– Даже если я не забивал при нём, я слушал его советы. Не скажу, что это целиком его заслуга, но, безусловно, он тоже внёс свой вклад.


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Теги: Ларссон Спартак Крылья Советов Бакаев ВАР
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