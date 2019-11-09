Тедеско: игроки "Спартака" сами решают, кому бить пенальти

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу красно-белых над "Крыльями Советов" (2:0).— Добрый вечер! (по-русски). Мы счастливы выиграть этот матч. Если не ошибаюсь, до этого "Спартак" не побеждал дома 5 или 6 игр. Можно было забивать еще. В первом тайме был пенальти, который нам не назначили. Во втором тайме ребятам пришлось немного тяжело, потому что "Крылья" владели мячом. Но мы взяли три очка.— Я много говорю ребятам перед игрой, поэтому они сами решают, кто будет бить пенальти. Если к мячу подходит тот, кто лучше готов, — не вижу проблемы.— Вы правы. Сегодня ни одна замена не была сделана, потому что кто-то не был готов или не выполнял установку. Каждый раз это был непростой выбор.— Безусловно, это было сюрпризом. Мы предполагали, что они не будут менять схему и сыграют 4-2-3-1.