Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу красно-белых над "Крыльями Советов" (2:0).
— Добрый вечер! (по-русски). Мы счастливы выиграть этот матч. Если не ошибаюсь, до этого "Спартак" не побеждал дома 5 или 6 игр. Можно было забивать еще. В первом тайме был пенальти, который нам не назначили. Во втором тайме ребятам пришлось немного тяжело, потому что "Крылья" владели мячом. Но мы взяли три очка.
— Будет ли Бакаев штатным пенальтистом команды?
— Я много говорю ребятам перед игрой, поэтому они сами решают, кто будет бить пенальти. Если к мячу подходит тот, кто лучше готов, — не вижу проблемы.
— Команда здорово играла. Было трудно решить, кого менять?
— Вы правы. Сегодня ни одна замена не была сделана, потому что кто-то не был готов или не выполнял установку. Каждый раз это был непростой выбор.
— Третий матч подряд соперник выставляет против вас трех защитников…
— Безусловно, это было сюрпризом. Мы предполагали, что они не будут менять схему и сыграют 4-2-3-1.
Sport24.ru
Тедеско: игроки "Спартака" сами решают, кому бить пенальти
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