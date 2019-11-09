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Тренер "Крыльев Советов": хорошо, что не пропустили от "Спартака" еще 2-3 гола

Тренер "Крыльев Советов" Войо Чалов прокомментировал поражение в матче со "Спартаком" (0:2) в рамках 16-го тура РПЛ.

— Что сказать… Две красные карточки — так обидно. Мы быстро пропустили, хотя знали, что "Спартак" начнет агрессивно. Не хватило концентрации. Во втором тайме заиграли, как умели и, если бы не было карточки, могли бы забить. Но хорошо, что не пропустили еще 2-3.

— Сегодня вы впервые вышли с тремя центральными защитниками…

— Мы хотели попробовать. Это хорошая схема, но не когда получаешь мяч на третьей минуте.

Sport24.ru


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Теги: Крылья Советов Спартак
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