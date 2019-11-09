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Тренер "Тамбова" Первушин: победы в матчах с "Ростовом" - стечение обстоятельств

Исполняющий обязанности главного тренера "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал победу над "Ростовом".

"Очень нравится, в какой футбол играет "Ростов". Понятно, какой кропотливый труд тренерский штаб клуба проделал. Каждый игрок знает свой манёвр, футболисты "Ростова" отлично создают численное преимущество в определённых зонах, хорошо открываются за спину защитникам. Для нас сегодняшняя победа, как и победа в первом круге, — стечение обстоятельств.

Из-за отсутствия Ерёменко и Попова было сложнее анализировать соперника — вышли другие ребята. Однако давление не уменьшилось, игра "Ростова" не перестроилась. Конечно, если бы был волшебный треугольник Норманн — Попов — Ерёменко, было бы сложнее.

Мы сделали акцент на быстрые ответные атаки. Обращали внимание на то, что, когда Чернов и Козлов поднимаются, образуется разрыв между крайними и центральными защитниками", - цитирует Первушина "Чемпионат".


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Теги: Первушин Тамбов Ростов
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