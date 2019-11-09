Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал победу команды над "Ростовом" (2:1).
"Конечно, я скажу спасибо "Спартаку". Мне еще Томас Цорн позвонил — поздравил, я его тоже поблагодарил. Обухов раскрывается, вы же видите, как он играет. Вся команда бьется и работает как единый организм, поэтому и такой результат.
Мелкадзе? В "Спартаке" большой груз ответственности, здесь же на него ничего не давит. Конечно, если он будет плохо играть, то сядет на скамейку. Сейчас Мелкадзе не боится и делает то, что просит тренер. Я доволен Георгием, потому что он делает то, что ему говорят. В «Спартаке» топ-звезды, к каждому нужен подход, у нас же попроще. Выделять только Мелкадзе и Обухова не хочется, посмотрите, как команда билась, победа должна быть поделена на всех.
Смена тренера привела к встряске команды, Григорян тоже молодец, он же собирал команду. Мы же ничего не поменяли, да, какие-то требования, может, поменялись, но футболисты играют в ту игру, в которую играл Григорян, просто произошла встряска", - цитирует Худякова Sport24.ru.
Спортивный директор "Тамбова": Цорн звонил, поздравил с победой. Спасибо "Спартаку"
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